В Петербурге построят детский сад на территории ЖК "Октябрьская набережная"

Предполагается, что все работы завершат до октября 2023 года.

Стало известно, что Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство дошкольного учреждения на Октябрьской набережной. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает "Строительный Петербург".

Детский сад на 300 мест построит ООО "Специализированный застройщик "ЛСР". Предполагается, что все работы завершат до октября 2023 года. Площадь застройки составляет 2,2 тыс. квадратных метров. Здание будет 2-4-этажным высотой, предусматривает наличие подземного этажа.

Напомним, что здание для начальных и средних классов возведут на Октябрьской набережной. Согласно проекту, на первом этаже школы расположат 2 бассейна и актовый зал на 330 мест. Также предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

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Фото: Piter.tv

