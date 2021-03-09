"Водоканал" обследует мутное пятно в воде на набережной Обводного канала

По словам очевидца, от места исходит неприятный запах.

Петербуржец обратил внимание на загрязнение вода на набережной реки Обводного канала. По словам очевидца, у дома №45а пахнет канализацией.

По словам мужчины, источником загрязнения является река Волковка. В пресс-службе "Водоканала" сообщили, что на место выехала экологическая бригада. Больше никаких новостей пока не появлялось.

Ранее петербуржцы пожаловались на песок в Финском заливе около северного намыва.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Кошуков