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"Водоканал" обследует мутное пятно в воде на набережной Обводного канала
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" обследует мутное пятно в воде на набережной Обводного канала

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По словам очевидца, от места исходит неприятный запах.

Петербуржец обратил внимание на загрязнение вода на набережной реки Обводного канала. По словам очевидца, у дома №45а пахнет канализацией.

По словам мужчины, источником загрязнения является река Волковка. В пресс-службе "Водоканала" сообщили, что на место выехала  экологическая бригада. Больше никаких новостей пока не появлялось.

Ранее петербуржцы пожаловались на песок в Финском заливе около северного намыва. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Кошуков

Теги: вода, загрязнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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