В публикации горожане отметили, что в Финском заливе образовалось "жёлтое мутное пятно - на многие сотни метров" и добавили, что "облако взвеси уже достигло порта".

Петербуржцы пожаловались на песок в Финском заливе около северного намыва. Об этом они сообщили в социальных сетях.

В публикации горожане отметили, что в Финском заливе образовалось "жёлтое мутное пятно - на многие сотни метров" и добавили, что "облако взвеси уже достигло порта". Работы на месте проводит "ЛСР. Базовые".

Как пишет портал "Строительный Петербург", заместитель генерального директора по управлению флотом и гидротехническими сооружениями "ЛСР.Базовые" Владимир Крикунов объяснил, что песчаная взвесь - это обычный эффект, который не должен вводить в заблуждение. Дорожно-строительная техника свозит песок к водной границе, где происходит укладка инертного строительного материала. Параллельно идут работы по выравниванию дна.

Работы ведутся в соответствии с проектом, который прошел все необходимые согласования, в том числе экологические. Образование песчаной взвеси в воде не должно вводить в заблуждение — это обычный эффект при проведении гидротехнических работ, и он учтен экспертами при выдачи положительных заключений. рассказал Владимир Крикунов

Ранее власти Петербурга отказались от нового намыва из-за возможных наводнений. Это не означает, что намывов больше не будет. Будут те, что прописаны в Генплане.

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