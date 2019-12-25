Власти Петербурга отказались от нового намыва из-за возможных наводнений

Это не означает, что намывов больше не будет. Будут те, что прописаны в Генплане.

В Смольном решили не включать в новый Генплан проекты новых намывов. Намывы приводят к более быстрому подтоплению территорий Петербурга при наводнениях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 20-го июля сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, передал "РБК".

Те намывы, которые уже включены в Генплан, будут созданы. От новых решили отказаться, так как искусственные территории влияют на работу городской дамбы. Комплекс защитных сооружений рассчитывается на определенную площадь Невской губы и объема воды. При изменении это может привести к затоплению.

Напомним, что в планах построить северный намыв Васильевского острова. Некоторые жители против.

Фото: Piter.TV

