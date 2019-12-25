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К ноябрю 2023 года на Октябрьской набережной планируют открыть новую школу
Сегодня, 12:10
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К ноябрю 2023 года на Октябрьской набережной планируют открыть новую школу

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Объект на 610 учеников в Невском районе получил разрешение Госстройнадзора.

В Невском районе Петербурга решено построить новую школу, рассчитанную на 610 учеников. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора, подчеркнув, что ООО "Специализированный застройщик "ЛСР" уже получило соответствующее разрешение на строительство соцобъекта. 

Здание для начальных и средних классов возведут на Октябрьской набережной. Согласно проекту, на первом этаже школы расположат 2 бассейна и актовый зал на 330 мест. Также предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

Окончательное завершение строительства намечено на ноябрь 2023 года. 

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Фото: gsnspb.ru

Теги: октябрьская набережная, санкт-петербург, социальные объекты, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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