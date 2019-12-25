В здании к концу 2024 года будет проведен капитальный ремонт.

Стационар Кировской клинической больницы в Отрадном ждут изменения. В здании к концу 2024 года будет проведен капитальный ремонт – государственный контракт на работы уже заключен. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По завершению ремонта в здании будет располагаться центр стационарной медицинской реабилитации на 75 коек. Здесь будут принимать пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов и с травмами опорно-двигательного аппарата. Также будут работать геронтологические койки для лечения людей старшего поколения.

На ремонт здания региональным комитетом по здравоохранению выделено более 200 млн рублей.

Ранее стало известно, что Ленобласть будет развивать программу поддержки студентов-медиков.

Фото: правительство Ленобласти