В Петербурге после реставрации открыли фонтан в парке 30-летия Октября

Он будет работать каждый день с 08:00 до 23:00.

В четверг, 8 августа, в саду 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны прошло торжественное открытие фонтана после реставрации. Ремонтные работы удалось завершить раньше планируемого срока. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

За несколько месяцев рабочие полностью демонтировали чашу фонтана и установили новую из более прочных современных материалов, построили камеры водоподготовки и управления для координации движения водных потоков, наладили электроснабжение, проложили сети водоснабжения и водоотведения. Теперь у фонтана также будет энергосберегающая подсветка.

Ремонтом занимался ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", причем реставрацию провели не за счет средств городского бюджета, а за счет оптимизации своих финансовых расходов. Ежедневно с 08:00 до 23:00 фонтан будет радовать жителей Невского района.

За ремонт именно этого водного сооружения проголосовали петербуржцы в конкурсе "Фонтан для горожан". Двумя другими победителями стали фонтан в Любашинском саду и на проспекте Королева.

Видео: Piter.TV