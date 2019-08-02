Фонтан в Любашинском саду могут открыть уже в середине августа

Он станет украшением сада в Калининском районе.

Реставрацию фонтана в Любашинском саду планируют закончить раньше срока. Ранее сообщалось, что он будет готов к сентябрю. Теперь фонтан может открыться уже в середине августа. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В фонтане уже установили насосное оборудование. Работы ведутся практически с нуля. К нему подвели водоснабжение, водоотведение и электричество. Внутри гидросооружения построят крытую беседку. Также будет работать подстветка. Для сохранения порядка и красоты фонтана на территории установят видеокамеры. Планируется, что их будет около шести.

Работы начались 25 мая 2019 года. За реставрацию фонтана проголосовали петербуржцы. Ранее на этом месте была построена бетонная чаша, однако ее практически не использовали.

Благоустройство Любашинского сада не ограничится реставрацией водного сооружения. Также там появятся спортплощадки и зоны отдыха.

Фото: "Новости Калининского района", Piter.TV