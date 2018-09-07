Фонтан в Любашинском саду готов на 80%

Все работы планируют закончить к сентябрю.

Фонтан в Любашинском саду на улице Замшина, 5 готов на 80%. За его реставрацию проголосовали петербуржцы. Корреспондент Piter.TV побывал на месте строительства будущего водного сооружения.

Работы начались в июне 2019 года. За восстановление взялось ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Сейчас рабочие занимаются установкой насосов, погружением камня для дальнейшей облицовки чащи, а также прокладкой внешних инженерных сетей для подключения фонтана.

Раньше там уже был фонтан. Его площадь составляла более 500 квадратных метров. Фонтанный комплекс задействует всю территорию полностью. В конструкции будет пешеходный мостик, множество архитектурных элементов, которые будут украшать чашу, а также крытая беседка посередине.

"Будет очень красивая водная картина. Смотреться будет очень здорово", - сказал начальник Управления городской водной инфраструктуры ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" Олег Муртазин.

Несмотря на то, что решение отреставрировать фонтан в Любашинском саду приняли только в апреле, местные жители уже давно ожидали этого. Дизайн проекта существовал в течение нескольких лет. Самого проекта не было, но была визуализация того, как должен выглядеть конечный результат.

Строительство ведется по последнему слову техники. Подрядчик строительных работ Евгений Андрианов рассказал, что систему прошлого фонтана не стали использовали, и все начали строить с нуля.

"Мы не стали рисковать и полностью вырыли новый котлован, сделали новое основание и новую чашу из бетона. При строительстве используем современные гидроционные материалы, современный гидробетон с добавками", - поделился он.

Фонтан будет оснащен цветной подсветкой, но без музыки. Причем управлять ей будет контроллер, то есть машина. Андрианов заметил, что автоматика подразумевает, что она все делает самостоятельно, но все же какой-то персонал будет для того, чтобы приглядывать за ней.

Олег Муртазин не назвал, какая конкретно сумма потребовалась на восстановление фонтана, но сказал, что он стал самым дорогим из трех, которыми сейчас занимается "Водоканал". Работы оценили в несколько десятков миллионов рублей. Закончить все работы планируют к сентябрю.

Напомним, фонтан в Калининском районе стал одним из трех победителей в опросе "Фонтан для горожан". Он набрал больше всего голосов. Ранее власти города дали старт программе по реконструкции и восстановлению фонтанов Петербурга. Лидеров выбрали сами горожане. Среди них также оказался фонтан в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. Ожидается, что работы завершатся к сентябрю. На данный момент его готовность оценили на 80%. Еще один фонтан - на проспекте Королева - уже готов и радует жителей Приморского района. Ранее Piter.TV побывал на празднике в честь открытия.

Фото: "Новости Калининского района"

Видео: Piter.TV