Новый фонтан на улице Королева оборудован современной подсветкой.

В Приморском районе появились "Сказки детства". Зону отдыха для горожан благоустроили на проспекте Королева, около дома 31/1. В центре построили большой фонтан со скульптурой мальчика и гуся.

За ремонт именно этого объекта проголосовало более 18 тысяч петербуржцев. Планировалось, что фонтан будут реставрировать с 29 мая по 1 сентября, но строители справились в короткие сроки. Специалисты проложили новый водопровод и подключили электроснабжение. Благодаря подсветке, вода в фонтане переливается разными оттенками.

На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский и глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед. Вице-губернатор и юная петербурженка повернули огромный ключ, с помощью которого и "запустили" фонтан. Местные жители поблагодарили администрацию за проделанную работу.

В ближайший месяц откроют еще два фонтана – Любашенский сад и Слободская улица. Они были полностью разрушены, на месте одного фонтана даже была свалка. Максим Шаскольский, вице-губернатор Петербурга

Видео: Piter.TV