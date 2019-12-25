В Петербурге госпитализировали малыша с подозрением на коронавирус

Ребенок недавно вернулся из поездки на Хайнань.

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Петербурге госпитализировали первого малыша с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что ребёнок недавно вернулся из поездки на Хайнань. В настоящее время малыш находится в детской городской больнице №5. В это учреждение обычно доставляют пациентов до 4-х лет. В настоящее время, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что за полторы недели в Петербурге проверили 75 человек с симптомами ОРВИ, приехавших из Китая. Отмечается, что у всех госпитализированных наблюдаются отрицательные результаты проб на вирус.

Ранее мы сообщали о том, что у жительницы Мурино, которая пожаловалась на недомогание после возвращения из Китая, также не нашли коронавирус.

Фото:pixabay