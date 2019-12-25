  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге госпитализировали малыша с подозрением на коронавирус
Сегодня, 15:03
4066
IRINA_CHALKINA

В Петербурге госпитализировали малыша с подозрением на коронавирус

0 0

Ребенок недавно вернулся из поездки на Хайнань.

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Петербурге госпитализировали первого малыша с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что ребёнок недавно вернулся из поездки на Хайнань. В настоящее время малыш находится в детской городской больнице №5. В это учреждение обычно доставляют пациентов до 4-х лет. В настоящее время, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что за полторы недели в Петербурге проверили 75 человек с симптомами ОРВИ, приехавших из Китая.  Отмечается, что у всех госпитализированных наблюдаются отрицательные результаты проб на вирус. 

Ранее мы сообщали о том, что у жительницы Мурино, которая пожаловалась на недомогание после возвращения из Китая, также не нашли коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии