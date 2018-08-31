Похитители банкомата в Сестрорецке оказались причастны к другим кражам платежных терминалов

В последний раз подозреваемые украли 4 млн рублей.

Правоохранители изобличили злоумышленников, которые оказались причастны к серии хищений банкоматов. Подозреваемые уже были задержаны за кражу банкомата из санатория в Сестрорецке. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что ранее задержанные украли три терминала оплаты, установленные в магазинах в Зеленогорске и Невском районе Петербурга. Также им удалось похитить деньги из банкомата, который стоял в одном из отделений связи в Московском районе.

Общую сумму ущерба в период с апреля по май 2019 оценили в 2,1 млн рублей. По всем фактам произошедшего возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража".

На данный момент все подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Правоохранители устанавливают причастность задержанных к другим противоправным действиям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны подробности перестрелки на улице Салова.

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