Стали известны подробности перестрелки на улице Салова

В данный момент полиция разыскивает уроженцев Азербайджана.

Причиной перестрелки на оптовой базе во Фрунзенском районе стал конфликт между выходцами из Азербайджана и Узбекистана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, ссора произошло 16 августа в Оптовом Центре "Салова 52". По информации полиции гражданин Азербайджана на автомобиле наехал на паллет с продукцией, которая принадлежала уроженцам Узбекистана. В результате этого возник конфликт, в которой участвовали по четыре человека с каждой стороны. Помимо кулаков в ход пошел травматический пистолет.

Позднее в НИИ за помощью обратились три человека. В данный момент полиция разыскивает уроженцев Азербайджана, которые скрылись с места происшествия на автомобиле "БМВ".

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Фото: дтп и чп петербург/вк