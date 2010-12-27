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На базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие
Сегодня, 18:57
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IRINA_CHALKINA

На базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие

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Службы на месте.

В пятницу, 16 августа, в Оптовом Центре "Салова 52" произошла перестрелка. Фотографиями с места событий петербуржцы поделились в соцсетях. 

По некоторым данным, есть пострадавшие. На кадрах видно, что один человек лежит на асфальте. Причины перестрелки пока неизвестны. 

На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Оптовая база оцеплена.

Ранее мы сообщали о том, что в Волхове при обрушении дома погибли два человека: возбуждено уголовное дело.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: криминальные происшествия, новости спб, происшествия, стрельба на салова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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