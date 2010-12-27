На базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие

В пятницу, 16 августа, в Оптовом Центре "Салова 52" произошла перестрелка. Фотографиями с места событий петербуржцы поделились в соцсетях.
По некоторым данным, есть пострадавшие. На кадрах видно, что один человек лежит на асфальте. Причины перестрелки пока неизвестны.
На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Оптовая база оцеплена.
Ранее мы сообщали о том, что в Волхове при обрушении дома погибли два человека: возбуждено уголовное дело.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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