На базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие

Службы на месте.

В пятницу, 16 августа, в Оптовом Центре "Салова 52" произошла перестрелка. Фотографиями с места событий петербуржцы поделились в соцсетях.

По некоторым данным, есть пострадавшие. На кадрах видно, что один человек лежит на асфальте. Причины перестрелки пока неизвестны.

На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Оптовая база оцеплена.

Ранее мы сообщали о том, что в Волхове при обрушении дома погибли два человека: возбуждено уголовное дело.

Фото:дтп и чп петербург/вк