В Лужском районе нашли труп мужчины с 16 ножевыми ранениями

При погибшем нашли записку прокурору Петербурга.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства смерти мужчины, тело которого было найдено неподалёку от деревни Жилое Рыдно в Лужском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщили в ведомстве.

Как стало известно, труп был найден рядом с автобусной остановкой утром 16 августа. На теле погибшего было обнаружено 16 ударов ножом в живот, спину и руки. Орудие убийства полицейские нашли рядом с погибшим.

Документов при погибшем не было, однако главной зацепкой в деле стал жетон, который был найден в руке погибшего. Также в одежде трупа обнаружили записку на имя прокурора Петербурга. В ней погибшей писал, что некий "С" должен ему денег и угрожает расправой.

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Фото: Piter.TV