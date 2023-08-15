В Петербурге и Ленобласти поймали почти 500 нелегальных мигрантов

Всего за пять дней сотрудниками полиции выявлено более 5700 нарушений миграционного законодательства.

В Петербурге полиция применила "высокоточный" подход к профилактике миграционных нарушений. За пять дней в Северной столице было выявлено почти 500 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее миграционные рейды проводились по принципу универсальности. В каждой локации формировался наряд полиции, включавший представителей всех полицейских служб, а сама проверка носила тотальный характер, направленный на выявление любых правонарушений.

Новый подход заключается в изучении и анализе сообщений и жалоб, поступающих от жителей в полицию через службу "02". В результате полицейские перед началом рейда получают своего рода "дорожную карту" предполагаемых нарушений мигрантов с адресной локализацией и уточнением характера возможных нарушений. Например, жители Всеволожского района жалуются на мигрантов-таксистов и вызывающее поведение иностранцев в общественных местах. Жители Центрального, Кировского и Московского районов города жалуются на шумное поведение иностранных граждан, группами проживающих в многоквартирных домах.

Всего за пять дней сотрудниками полиции выявлено более 5700 нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 300 уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией. Почти 500 мигрантов помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы РФ.

Видео: МВД