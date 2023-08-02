Во Всеволожском районе во время рейда выявили две "резиновые" квартиры и около 200 нелегалов

Утром 2 августа сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели проверку мест компактного проживания иностранных граждан во Всеволожском районе.

В результате проверки мест проживания мигрантов выявлены две "резиновые" квартиры и около 200 нелегалов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, в течение двух дней, 1 и 2 августа, полиция Петербурга совместно со следователями Ленобласти проводят во Всеволожском районе профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. В зоне внимания стражей порядка Кудрово, Мурино, Бугры. Именно в этих поселениях плотной жилой застройки периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранцев. В первый день рейда полицейские проверили заведения общепита и места концентрации и стоянок такси. В первый день задержали несколько десятков иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Утром 2 августа сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели проверку мест компактного проживания иностранных граждан во Всеволожском районе. Нарушения были выявлены во Всеволожске и Сертолово, поселках Бугры и Ковалево. Полицией выявлены три нелегальных общежития в Буграх и Ковалево и две "резиновые" квартиры во Всеволожске на улице Вовка. В отделы полиции доставлены около 200 иностранных граждан, проживающие с нарушениями миграционного законодательства.

Видео: МВД