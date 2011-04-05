Во Всеволожском районе полиция провела очередной рейд по таксистам

На дорожных магистралях в Мурино и Кудрово сотрудники ГИБДД в первую очередь проверяли иностранных граждан.

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция провела очередной рейд по таксистам. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На дорожных магистралях в Мурино и Кудрово сотрудники ГИБДД в первую очередь проверяли иностранных граждан. В течение суток 22 экипажа дорожной полиции остановили для проверки более сотни "таксующих" автомобилей. Было выявлено около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Все они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности. У семи водителей такси инспекторы ДПС установили состояние алкогольного опьянения, еще почти 60 водителей были направлены на медицинское освидетельствование.

В ходе проверки полицейские выявили около 200 нарушений ПДД, в основном, правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности. При осмотре 65 машин полицейские выявили признаки изменения идентификационных номеров агрегатов, в связи с чем, автомобили были изъяты и помещены на спецстоянку. В случае подтверждения подозрений владельцам изъятых авто грозит уголовная ответственность.

В начале августа во Всеволожском районе во время рейда выявили две "резиновые" квартиры и около 200 нелегалов.

Видео: МВД