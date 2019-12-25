В Петербурге подскочил коэффициент распространения коронавируса

Он поднялся выше единицы.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге, по данным на 2 июля, составил 1,12. В последний раз он был выше только 18 мая. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Перед первым этапом снятия ограничений в Петербурге коэффициент опустился до 1, потом еще до 0,8. И вот последнюю неделю он снова начал расти. Уже 28 июня он достиг 1,29, к 30 июня опустился до 1,04, а затем снова поднялся уже до 1,12.

По количеству подтвержденных смертей за сутки Петербург уже не раз обходил Москву. Среди новых умерших от коронавируса в Петербурге в статистику вошла 22-летняя девушка.

Перед голосованием по поправкам к Конституции, губернатор Александр Беглов заявил, что голосование в Петербурге проходит на спаде эпидемии, ситуация с коронавирусом в городе улучшается.

Коэффициент распространения COVID-19 считается следующим образом — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня.

Фото: Piter.TV