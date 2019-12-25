Петербург стал лидером по уровню летальности от коронавируса в России

На данный момент в Петербурге от COVID-19 ушли из жизни 1 227 человек.

Петербург оказался на первом месте по уровню летальности от коронавируса среди всех российских регионов. Такую информацию предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общероссийский показатель летальности составляет 1,46%. В регионах Северо-Запада он достиг 2,66%, а в Петербурге – 4,96%. На прошлой неделе он составлял 4,17%. На втором месте по России находится Дагестан (4,81%), на третьем – Ингушетия (2,23%).



В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа летальность составляет ниже 1%. В Ненецком автономном округе показатель равен нулю.

Ранее в комитете по здравоохранению рассказали о 45 новых жертвах коронавируса. Одной из умерших было 22 года.

Фото: Piter.TV

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