В Петербурге от коронавируса скончались 25 мужчин и 20 женщин

Самой младшей жертве коронавируса было 22 года.

В Петербурге 2 июля зарегистрировано 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 40 заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 5 на основе медицинских свидетельств о смерти. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Среди умерших – 25 мужчин от 42 лет до 91 года, 20 женщин от 22 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

Также пациенты имели хронические заболевания: гипертоническая болезнь, кардиосклероз, онкологические заболевания, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, атеросклероз, хроническая обстуктивная болезнь легких.

В Петербурге за последние сутки выявили 258 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV