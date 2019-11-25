В Петербурге подросток выдумал историю про брошенную в него петарду

Юноша признался, что случайно выстрелил в себя из сигнального пистолета.

В Петербурге 15-летний подросток, которого накануне увезли в детскую больницу с ожогами лица и рук, признался, что придумал историю о напавших на него хулиганах в черных масках. Об этом пишут "Невские новости".

Ранее пострадавший юноша заявлял, что неизвестные кинули в него зажженную петарду, когда он гулял во дворе вместе со своими приятелями. Однако, как оказалось, он выдумал эту историю. На самом деле травмы были получены во время неаккуратного обращения с сигнальным пистолетом.

Подросток рассказал, что "игрушку" во двор принес один из товарищей, по всей видимости, чтобы показать и похвастаться перед друзьями. Мальчики стали передавать пистолет из рук в руки, и в какой-то момент он выстрелил и обжог лицо и руки юноши.

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