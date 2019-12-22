В доме на улице Шотмана домашний кот едва не стал жертвой горячей батареи

Застрявшая в радиаторе лапа животного получила сильнейшие ожоги.

В квартире одного из домов на улице Шотмана домашний кот едва не сварился заживо, застряв лапой в горячей батарее. Об этом рассказали волонтеры городского "Кошкиспаса".

Как только хозяева нашли своего питомца в ловушке, они перекрыли поступление в радиатор горячей воды и вызвали спасателей. Кот, изнывающий от боли, получил глубокий ожог четвертой степени. Ветеринары надеются, что после оказания необходимой помощи животному станет лучше.

Спасатели советуют хозяевам быть внимательнее, поскольку часто сталкиваются на практике с застреванием кошек между стеной и батареей, между секций батарей или внутри них. Чаще всего в западне оказываются лапы, когти или головы. В отопительный сезон все эти ловушки становятся опаснее из-за сильного теплового воздействия.



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Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"