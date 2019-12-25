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В Петербурге подорожали однокомнатные квартиры на 4,5%
Сегодня, 18:33
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В Петербурге подорожали однокомнатные квартиры на 4,5%

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Однокомнатные квартиры в Северной столице теперь в среднем стоят 5,54 млн рублей.

В воскресенье, 11  июля, стало известно, что однокомнатные квартиры в Петербурге подорожали на 4,5% за квартал. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на консалтинговую группу SRG.

По данным SRG, однокомнатные квартиры в Северной столице теперь в среднем стоят 5,54 млн рублей. При этом за год рост цен на однокомнатные квартиры в Петербурге составит 22,76%. 

Недавно мы писали, что комнаты Петербурга остаются самым недооценённым типом жилья. Спрос на комнаты вырос в два раза. Эксперты связывают такой интерес с тем, что цены на комнаты не выросли слишком сильно.

В Петербурге инвесторы массово берут недвижимость под реконструкцию.

Фото: pixabay

 

Теги: жилье, квартиры, недвижимость, однокомнатные квартиры
Категории: Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Лента новостей,

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Шубин Евгений
Сегодня 19:58

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