Четырех полицейских заключили под стражу до октября по делу о вымогательстве

Один из обвиняемых попросил другую меру пресечения по состоянию здоровья.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге задержали пятерых полицейских по делу о вымогательстве. Невский районный суд города избрали меру пресечения четверым из них. Об этом в ночь на 14 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, не позднее 20 июля 2020-го года фигуранты дела участвовали в двух эпизодах вымогательства. Они требовали 300 тыс. рублей у потерпевшей и 300 тыс. рублей и группы потерпевших.

Один из обвиняемых попросил отправить его под домашний арест, так как в СИЗО ему находиться нельзя: он на больничном с пневмонией и возможным коронавирусом. Кроме того, полицейский взвода №2 отдельной роты ППС Невского УМВД заявил, что не совершал преступлений и положительно характеризуется по месту работы, имел поощрения за службу на Северном Кавказе.

Мужчин заключили под стражу до 11 октября 2020. О судьбе пятого задержанного не сообщалось.

Также стало известно о том, что замглавы администрации Колпино арестовали на два месяца.

Фото: Piter.TV