В Петербурге планируют отремонтировать 10 фонтанов в 2020 году

В рабочем состоянии сейчас находятся 58 фонтанов.

Власти Петербурга возместят ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" затраты на эксплуатацию фонтанов и общественных туалетов в 2020 году, сообщила пресс-служба Смольного. Кроме того, в это году планируется реконструкция десяти водных комплексов.

В январе 2020 "Водоканал" отвечал за 110 фонтанов, из них 58 находятся в рабочем состоянии. Остальные 52 законсервированы, их состояние поддерживается. Из городского бюджета на очистку объектов и элементов благоустройства от грязи, пыли, мусора и другие работы предприятию выделят 223, 1 млн рублей.

"Водоканал" занимается эксплуатацией фонтанов и фонтанных комплексов с 1996 года. В прошлом году в программу реконструкции вошли фонтаны в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, "Сказки детства" и во дворе Дома Пеля.

Фото: Piter.TV