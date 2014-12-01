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В Петербурге первая декада осени стала самой холодной за 137 лет
Сегодня, 10:27
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В Петербурге первая декада осени стала самой холодной за 137 лет

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Сентябрь удивил синоптиков низкими температурами.

Главный синоптик Александр Колесов в своем tg-канале рассказал, что первая декада сентября стала самой холодной в Петербурге за 137 лет. 

Специалист подчеркнул, что более прохладными в осенний период были дни в 1885 году. 

Вот и закончилась эта холодная первая декада сентября 2022 года. В Санкт-Петербурге она рекордной не стала, – 1885 год остался первым из самых холодных, – но на втором месте закрепилась уверенно, перекрыв минимальные температуры начала сентября всех лет прошлого века.

Алесандр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 11 сентября воздушные массы прогреются до +18 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: осень, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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