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В Петербурге 81-летней пенсионерке под видом лекарств продали БАДы
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

В Петербурге 81-летней пенсионерке под видом лекарств продали БАДы

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За них женщина отдала 35 тысяч рублей.

В воскресенье, 14-го июля, в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась 81-летняя женщина. По ее словам, под видом лекарств ей продали БАДы на 35 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти. 

Пенсионерка рассказала, что 11 июля к ней пришел неизвестный. Он представился врачом. Мужчина заявил, что у пенсионерки есть серьезные заболевания, и ей нужно купить необходимые лекарства. Под их видом он продал женщине БАДы на общую сумму в 35 тысяч рублей. 

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Таким образом мошенники обманывают пожилых людей уже не в первый раз

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец может отправиться в колонию за нарушение авторских прав

Фото: pixabay.com

Теги: бады, лекарства, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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