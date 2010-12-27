В Петербурге 81-летней пенсионерке под видом лекарств продали БАДы

За них женщина отдала 35 тысяч рублей.

В воскресенье, 14-го июля, в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась 81-летняя женщина. По ее словам, под видом лекарств ей продали БАДы на 35 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Пенсионерка рассказала, что 11 июля к ней пришел неизвестный. Он представился врачом. Мужчина заявил, что у пенсионерки есть серьезные заболевания, и ей нужно купить необходимые лекарства. Под их видом он продал женщине БАДы на общую сумму в 35 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Таким образом мошенники обманывают пожилых людей уже не в первый раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец может отправиться в колонию за нарушение авторских прав.

Фото: pixabay.com