Петербуржец может отправиться в колонию за нарушение авторских прав

Прокуратора передала уголовное дело в Петроградский районный суд.

Житель Петербурга, обвиняемый в нарушении авторских прав, может отправиться в колонию на срок до шести лет. На него завели уголовное дело по соответствующей статье, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Мужчина занимался установкой программного обеспечения за деньги. Авторские права он нарушил в феврале 2019 года, когда установил на компьютер заказчика программу без лицензии. За это обвиняемого задержала полиция.

Прокуратора завела уголовное дело по статье "Нарушение авторских прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере". Дело передали в Петроградский районный суд, который решит судьбу обвиняемого.

Петербуржцу грозит до шести лет лишения свободы – такое наказание предусмотрено федеральным законодательством. Свою вину он признал в полном объеме.

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