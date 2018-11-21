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У ж/д станции Валя в Ленобласти нашли скелет в сапогах
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva

У ж/д станции Валя в Ленобласти нашли скелет в сапогах

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Личность погибшего установить пока не удалось.

В субботу, 13 июля, возле железнодорожной станции Валя в Тихвинском районе Ленобласти нашли останки неизвестного человека. На скелет наткнулись случайные прохожие, которые прогуливались неподалеку от места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал "Экстренный вызов Санкт-Петербурга".

Очевидцы вызвали полицию. Рядом с умершим не было никаких вещей кроме сапогов. Их обнаружили на трупе. Личность погибшего установить пока не удалось. Останки отправили на экспертизу.

Ранее мы писали, что на пересечении Светлановского и Суздальского проспектов обнаружили труп.

Фото: pixabay.com

Теги: останки человека, скелет, страшная находка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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