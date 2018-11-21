У ж/д станции Валя в Ленобласти нашли скелет в сапогах

Личность погибшего установить пока не удалось.

В субботу, 13 июля, возле железнодорожной станции Валя в Тихвинском районе Ленобласти нашли останки неизвестного человека. На скелет наткнулись случайные прохожие, которые прогуливались неподалеку от места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал "Экстренный вызов Санкт-Петербурга".

Очевидцы вызвали полицию. Рядом с умершим не было никаких вещей кроме сапогов. Их обнаружили на трупе. Личность погибшего установить пока не удалось. Останки отправили на экспертизу.

Ранее мы писали, что на пересечении Светлановского и Суздальского проспектов обнаружили труп.

Фото: pixabay.com