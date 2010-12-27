Мошенники выдавали БАДы за дорогие лекарства

Они продавали их пенсионерам.

Полицейские задержали шестерых злоумышлеников, которые продавали БАДы пенсионерам и выдавали их за дорогостоящие лекарственные препараты. Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 19 февраля 2019 года злоумышленники пришли к двум пенсионерам и продали им БАДы на общую сумму 152 500 рублей.

Шестерых участников организованной группы в возрасте от 25 до 38 лет задержали 13-го июня. Их подозревают как минимум в двух случаях мошенничества во Фрунзенском районе.

Следственное Управление УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга возбуждило уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Пятеро подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. У шестого участника - подписка о невыезде.

Сейчас следствие устанавливает все детали преступления.

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