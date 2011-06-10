В Петербурге отправлена в СИЗО женщина, оставившая своего сына у Дома ребенка

Ей вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летней женщины, оставившей своего новорожденного сына. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщили 13 августа в объединенной пресс-службе городских судов.

Дознание полагает, что вечером 11 августа фигурантка в СПб ГБУЗ "Родильный дом №16" родила мальчика, после чего самовольно покинула роддом и оставила младенца на асфальте у ворот здания на набережной канала Грибоедова – Дома ребенка.

Женщину задержали сегодня, обвинение не предъявлялось. Подозреваемая и защитник возражали. Суд избрал стражу по 10 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан мужчина, бросивший петарду в пятилетнюю девочку в Кингисеппе.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга