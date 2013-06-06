Задержан мужчина, бросивший петарду в 5-летнюю девочку в Кингисеппе

31-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный житель Кингисеппа решил "повеселиться" и бросил петарду возле Летнего сада. Однако не учел, что там находились еще люди, кроме него. В результате необдуманного действия пострадала пятилетняя девочка.

"Все произошло 9 августа 2024 года. Подозреваемый, находясь в общественном месте, беспричинно, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, используя в качестве оружия петарду, произвел ее подрыв" пресс-служба СУ СК России по Ленобласти

Подозреваемый в настоящий момент задержан и уже дал показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Следствие готовит ходатайство, чтобы нарушителя заключили под стражу.

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Фото: Piter.TV