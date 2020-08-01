В Петербурге отметили рост спроса на краткосрочную аренду жилья

В марте к февралю текущего года спрос прибавил 22,8%, в апреле к марту - 26,8%, в мае к апрелю рост составил 29,9%.

Стало известно, что в Петербурге отмечают рост спроса на краткосрочную аренду жилья. Об этом сообщает BN.ru со ссылкой на совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерину Сивову.

По словам Сивовой, увеличение спроса связано со временем года, а также с тем, что большинство бюджетных направлений оказались закрыты. Так, в марте к февралю текущего года спрос прибавил 22,8%, в апреле к марту - 26,8%, в мае к апрелю рост составил 29,9%.

Сегмент долгосрочной аренды летом является "низким сезоном". Однако Екатерина Сивова отмечает, что "спрос ведет себя по-разному. Для тех, кому важна локация, готовы улучшать класс арендуемого объекта в рамках своего бюджета. Люди, работающие удаленно, стали чаще рассматривать предложения по долгосрочной аренде домов в пригороде".

Недавно мы писали, что стоимость земельных участков в пригородах Петербурга за шесть месяцев выросла на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года. По оценкам экспертов, с начала текущего года цена земли в петербургских пригородах выросла с 110–120 тысяч рублей за квадратный метр до 140–160 тысяч.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей.

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