В пригороде Петербурга подорожали земельные участки

Стоимость земельных участков в пригородах Петербурга за шесть месяцев выросла на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года.

Стало известно, что стоимость земельных участков в пригородах Петербурга за шесть месяцев выросла на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года. Об этом рассказали в ГК "Максимум Life Development".

Как сообщают аналитики, готовые коттеджи и загородные дома также подорожали. В среднем такой объект на территории Ленинградской области стоит свыше 10 млн рублей. Несмотря на рост цен, спрос остается высоким и находится на уровне прошлого года, когда многие россияне стремились жить за пределами города, передает РБК.

По оценкам экспертов, с начала текущего года цена земли в петербургских пригородах выросла с 110–120 тысяч рублей за квадратный метр до 140–160 тысяч. Повышение стоимости объектов, по мнению аналитиков, связано, в первую очередь, с местоположением участка, наличием необходимых коммуникаций, а также с подорожанием стройматериалов.

Недавно мы информировали, что в Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей. Главной причиной стало то, что почти все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза.

Ранее Piter.tv писал, что Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит ажиотажный спрос на жилье.

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