Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит ажиотажный спрос на жилье. С июля ставка поднимется до 7%. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены, - сказала Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что в смежных отраслях также отражается бум на рынке жилья, который был вызван запуском льготной ипотеки. По ее словам, в России вырос спрос на мебель и стройматериалы. В связи с тем, что предложение не успевает покрывать спрос, цены стали расти.

Как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может - что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция - снижение цен - по отдельным товарам случается, - сказала она.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предложил программу льготной ипотеки продлить еще на год, до 1 июля 2022 года. Однако условия программы немного изменятся: ставка по ипотеке составит 7%, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

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