В Петербурге отмечают высокий спрос на квартиры в новостройках

Так, за минувшие сутки он увеличился вдвое.

Во вторник, 1 марта, зафиксировали рекордный спрос на квартиры в новостройках, передает ЦИАН.

Так, за минувшие сутки он увеличился вдвое. При этом цены на недвижимость в обеих столицах выросли на 1,5% за неделю. Как рассказали эксперты, в условиях резко выросших ставок по ипотеке люди с уже одобренными заявками теперь спешат купить квартиру по старым условиям. Кроме этого, покупатели стремятся поскорее их выгодно вложить, а те, кто продал недавно квартиру, торопится приобрести новую.

Ранее эксперт дала прогноз по экономической ситуации в Петербурге на ближайшее время. По мнению кандидата экономических наук Елены Давыденко, петербуржцев ждет инфляция, цена на недвижимость вырастет, а банки ограничат перечень предоставляемых услуг.

Фото: Piter.tv

