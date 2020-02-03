Эксперт дала прогноз по экономической ситуации в Петербурге на ближайшее время

По мнению кандидата экономических наук Елены Давыденко, петербуржцев ждет инфляция, цена на недвижимость вырастет, а банки ограничат перечень предоставляемых услуг.

Военная спецоперация России на Украине, начавшаяся 24 февраля, привела к ухудшению экономической ситуации в России. По состоянию на 25 февраля наблюдается обвал рубля, наложение на банки санкций европейских государств, падение индекса Мосбиржи.

Piter.TV спросил кандидата экономических наук, доцента экономического факультета СПбГУ Елену Давыденко о том, какие прогнозы для Петербурга можно сделать с учетом текущей экономической обстановки.

Давыденко заявила, что нынешняя ситуация ударит по карманам петербуржцев: помимо дешевеющего рубля и санкций, наложенных на банки, в ближайшее время ожидается рост цен. Кроме того, горожане могут столкнуться с ограничениями в деятельности банков. По словам эксперта, банки могут оставить базовый пакет услуг и отказаться от дополнительных, которые предоставляли не в кризисное время. К такому следует быть готовыми, отметила Давыденко.

Также экономист посоветовала повременить с вкладыванием денег в банки.

Наверное, сейчас не стоит вкладывать деньги в банки, несмотря на заявление Минфина о планируемом повышении ключевой ставки. Повышение КС означает, что и ставка по вкладам увеличится, а это должно привлечь деньги россиян в банки. Это так называемая политика кредитной экспансии, когда государство "надавливает" на экономику, чтобы ее активизировать. Но на мой взгляд сейчас лучше не вкладывать, потому что ситуация нестабильна, санкции на банковскую систему незапланированы. Если есть возможность, то лучше вкладывать в приобретение недвижимости, потому что ожидается рост цен на нее. Елена Давыденко

Массовое снятие наличных эксперт назвала ожидаемой ситуацией – люди испытывают некоторую панику, как при любом финансовом кризисе. Давыденко рекомендовала иметь небольшой запас наличности, чтобы не возникло проблем с текущими расчетами, но не стремиться опустошать банковские карты.

Я не думаю, что у россиян будут проблемы с использованием банковских карт на территории страны. Я считаю, что банки постараются сделать все возможное, чтобы на территории России ограничений в использования карт не возникало. Для наших соотечественников за рубежом да, ограничения, естественно, будут, им придется расплачиваться наличными. Елена Давыденко

В ответ на вопрос о покупке доллара, чем озаботились многие петербуржцы 24 февраля, Елена Давыденко кратко посоветовала не делать этого.

Я буду сдержана в комментарии о покупке доллара. На мой взгляд, с учетом политики, которой сейчас придерживается РФ (стремление к отказу от долларовых расчетов), не стоит вкладываться в доллар. Елена Давыденко

Фото: Piter.TV