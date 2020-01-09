Индекс Мосбиржи обвалился на 10,4% из-за начала военной операции на Донбассе

Участники торгов заметили, что цены большинства акций на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику – в пределах 26,3%.

В четверг, 24 февраля, торги на российском рынке акций начались с падения индекса Мосбиржи на 10,4%. Это произошло на фоне обострения ситуации на Украине.

К 07:18 по московскому времени индекс Мосбиржи рухнул на 11,1% - до 2742,87 пункта. Участники торгов заметили, что цены большинства акций на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику – в пределах 26,3%. Так, например, упали акции OZON (-26,3%), "Интер РАО" (-14,9%), АФК "Система" (-4,5%), "Татнефти" (-13,3%) и так далее.

Напомним, что ранним утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Торги на валютных биржах и акции на фьючерсы практически прекратились из-за того, что котировки выросли до установленных биржей границ. Аналитики допускают, что продолжение возможно после расширения границ.

Ранее мы сообщили, что Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие.

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