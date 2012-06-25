Захарова: спецоперация РФ на Украине нацелена на предотвращение глобальной войны

Дипломат напомнила, что кровопролитная война на территории Донбасса велась на протяжении восьми лет.

Специальная военная операция на Донбассе является предотвращением глобальной войны. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова официального представителя МИД России Марию Захарову.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что "это не начало войны". По её словам, российские власти хотят "предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну". Дипломат напомнила, что кровопролитная война на территории Донбасса велась на протяжении восьми лет.

Также Захарова прокомментировала заявление МИДа Британии, в котором лондонская сторона обещала помочь Киеву в самообороне. Официальный представитель МИД РФ сказала, что они уже "помогли" и посоветовала им "отдохнуть".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной при одном условии.

Фото: Instagram / mzakharovamid