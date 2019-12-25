Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия".

Банки, попавшие под санкции против России, перестанут работать с сервисами ApplePay и Googlepay. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия". Владельцы карт этих финансовых организаций больше не смогут проводить операции с помощью сервисов ApplePay и Googlepay за границей. Однако, выпущенные карты продолжат работать по остальным операциям на территории России, в том числе по контактной и бесконтактной оплате. Кроме того, регулятор заверил, что средствам клиентов на счетах ничего не угрожает.

Ранее Германия сообщила о "полной блокаде" российских банков.

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