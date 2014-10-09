В Петербурге ритейл, общепит и сфера услуг испытывают дефицит в кадрах

Эксперты выяснили, как изменился спрос на таких специалистов в городе за последний год.

В Петербурге наблюдается нехватка сотрудников в ритейле, общепите и сфере услуг. Специалисты проанализировали количество вакансий и откликов для работников ритейла, общепита и сферы услуг. И выяснили, как изменился спрос на таких специалистов в городе за последний год. Данные представил портал SuperJob.

В ритейле число вакансий выросло на 89% по сравнению с показателями сентября прошлого года, в общепите – на 52%, в сфере услуг – на 40%. А вот количество откликов на одну вакансию за год значительно уменьшилось: В ритейле – на 51%, в общепите – на 50% и в сфере услуг – на 45%.

Ранее мы писали, что за год зарплата IT-специалистов в Петербурге выросла на 23%.

Фото: Piter.tv