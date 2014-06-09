С 1 июня оплата труда выросла на 7,7%.

За год зарплата IT-специалистов в Петербурге выросла на 23,7%. Данные представил портал SuperJob. С 1 июня оплата труда выросла на 7,7%.

Почти на 30% выросло зарплатное предложение для программистов, пишущих на языках JavaScript и PHP. В прошлом году оно составляло 140 тысяч рублей, в этом году – 180 тысяч рублей.

Выросла зарплата у системного архитектора. В прошлом году средняя оплата труда на рынке оценивалась в 200 тысяч рублей, в этом году – в 240 тысяч рублей (+20%).

В этот список попал и Android разработчик. За год зарплата специалиста выросла на 16%.

Также названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

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