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За год зарплата IT-специалистов в Петербурге выросла на 23%
Сегодня, 19:07
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За год зарплата IT-специалистов в Петербурге выросла на 23%

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С 1 июня оплата труда выросла на 7,7%. 

За год зарплата IT-специалистов в Петербурге выросла на 23,7%. Данные представил портал SuperJob. С 1 июня оплата труда выросла на 7,7%. 

Почти на 30% выросло зарплатное предложение для программистов, пишущих на языках JavaScript и PHP. В прошлом году оно составляло 140 тысяч рублей, в этом году – 180 тысяч рублей. 

Выросла зарплата у системного архитектора. В прошлом году средняя оплата труда на рынке оценивалась в 200 тысяч рублей, в этом году – в 240 тысяч рублей (+20%). 

В этот список попал и Android разработчик. За год зарплата специалиста выросла на 16%. 

Также названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: it-специалисты, зарплата
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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