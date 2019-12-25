Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге

В сентябре количество вакансий, предлагающих дистанционную занятость, составляет 7,2% от общего числа вакансий.

Три петербургские компании предложили соискателям самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в сентябре. Рейтинг (топ-10) представил портал SuperJob.

Четвертую строчку рейтинга заняла должность Senior PHP Developer. Работодатель готов предложить соискателю 270 000 – 335 000 рублей. Сотрудник должен владеть английским на разговорном уровне и обладать широким стеком технологий.

На пятом месте находится вакансия – Android разработчик. Труд специалиста оценивают до 300 000 рублей. Работодатель обещает сильное внутреннее обучение, прозрачный процесс профессионального роста и пересмотра заработной платы, много свободы и ответственность в решении задач.

И на шестом месте расположилась должность генерального директора образовательного центра с заработной платой также до 300 000 рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от 3-х лет на позиции топ-менеджмента, уметь решать сложные задачи.

Ранее стало известно, у каких рабочих в Петербурге самые высокие зарплаты.

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