Стало известно у каких рабочих в Петербурге самые высокие зарплаты

Оклад токаря-фрезеровщика не ниже четвертого разряда может составлять 120 тысяч рублей в Северной столице.

В субботу, 25 сентября, стало известно, что сварщик-аргонщик может получать до 150 тысяч рублей в месяц в Петербурге. Специалисты сервиса "Работа.ру" предоставили такие данные в ходе изучения вакансий в сфере производства от российских работодателей.

Оклад токаря-фрезеровщика не ниже четвертого разряда может составлять 120 тысяч рублей в Северной столице.

В столице до 130 тысяч предлагают оператору-наладчику станков с ЧПУ. В его обязанности входит читка чертежей, написание простейших программ и налаживание рабочего инструмента.

Ранее названы самые необычные вакансии в Петербурге в сентябре.

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