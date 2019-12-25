Названы самые необычные вакансии в Петербурге в сентябре

В их числе специалист по производству косметики для животных, собиратели мха и смотрители острова.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые необычные вакансии в России в сентябре. В их числе геймеры, водители-испытатели и специалисты по визуальному восприятию окружающего мира.

В Петербурге среди редких вакансий оказался специалист по производству косметики для животных. Такому специалисту в городе на Неве готовы платить от 40 тысяч рублей в месяц. Сборщики мха могут претендовать на 170 тысяч рублей.

Смотрителям острова в Западной Двине предлагают от 34 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен проживать на острове, следить за порядком на территории, оперативно выполнять просьбы гостей и руководства.

В подборку также вошли вакансии инженера по испытаниям на космодромах, икорного сомелье, модели Plus Size, тестировщика электросамокатов и др.

Ранее зарплаты IT-специалистов выросли в среднем на 20% за 3 месяца.

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