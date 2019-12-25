Зарплаты IT-специалистов выросли в среднем на 20% за 3 месяца

Специалисты изучили, как меняется спрос на сотрудников в IT-сфере и число соискателей ко Дню программиста.

Накануне, 12 сентября, прошел День программиста. Он отмечается в 256-й день года, потому что именно 256 значений может принимать байт. В связи с этим сервис Работа.ру поделился с Piter.tv исследованиями, как меняется спрос на сотрудников в IT-сфере и число соискателей, а также рейтингом самых высокооплачиваемых предложений работы.

Зарплаты в IT различаются в зависимости от конкретной специальности. Специалисты проанализировали около 10 тыс. вакансий. Самыми высокооплачиваемыми профессиями из всех стали: технический директор (238 тыс. рублей в месяц — на 30% больше, чем 3 месяца назад), Go разработчик (195 тыс. рублей в месяц — на 18% больше, чем в июне) и продакт-менеджер (171 тыс. рублей в месяц — на 10% больше, чем в июне). В итоге зарплаты IT-специалистов к началу бизнес-сезона выросли в среднем на 20% по сравнению с июнем 2021 года.

Общее число откликов на вакансии в сфере в августе текущего года выросло на 60% по сравнению с показателями августа прошлого года. Кроме того, сфера является одной из самых быстро растущих по числу вакансий — с января по август 2021 года работодатели опубликовали на 70% больше предложений о работе, чем в аналогичный период 2020 года.

На сегодняшний день одна из самых высоких зарплат доступна программисту 1С — до 250 000 рублей в месяц. Middle+ разработчик РНР может получать до 230 000 рублей в месяц. От 200 000 рублей предлагают Lead/Senior Frontend разработчику в СберАвто

Также в Петербурге ищут Senior Backend Developer. Такому специалисту готовы платить до 220 000 рублей.Специалисту предстоит разрабатывать и внедрять комплексные веб-приложения, создавать плагины для Shopware 6, продвигать инновационные идеи и технологии для оптимизации процессов. Компания предоставляет возможность удаленной работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации.

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