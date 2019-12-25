В Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации

Многие россияне уверены, что эффективную помощь в поиске работы могут оказать друзья и коллеги.

В понедельник, 13 сентября, аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделился с Piter.tv результатами опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения. Участники ответили на вопрос, помогали ли им знакомые при трудоустройстве.

Согласно данным, только 13% менеджеров по персоналу в Петербурге никогда не принимали на работу сотрудников по чьим-либо рекомендациям, тогда как у 87% рекрутеров есть такой опыт. Отмечается, что работодатель часто прислушивается к сотрудникам, трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% опрошенных, причем подобная практика наиболее распространена в крупных компаниях (82%). Каждый третий HR-менеджер (31%) принимал на работу по рекомендациям друзей, знакомых и родственников, каждый четвертый (25%) – по советам уже уволившихся из организации специалистов и бывших коллег. Еще 23% прислушивались к рекомендациям других знакомых людей.

Так, за прошедший год в 6% компаний более половины сотрудников приняли по рекомендации. Столько же работодателей сообщили, что "по знакомству" к ним устроились от 26% до 50% работников. По большей же части (41%) в организациях число специалистов, принятых по рекомендации, не превышает 10%.

Большинство менеджеров по персоналу (61%) уверены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают примерно с той же эффективностью, что и остальной персонал. Из респондентов 17% уверены, что такие специалисты трудятся лучше других.

Каждый второй петербуржец уверен, что за содействием в трудоустройстве есть смысл обращаться к друзьям или знакомым, 38% указали, что полезно попросить помощи коллег. Другие респонденты уточнили, что могут обратиться к родственникам, подписчикам в соцсетях, к мужу или жене, к родителям. Каждый пятый ответил, что может обратиться к руководству.

Ранее мы писали, что названы самые высокоплачиваемые вакансии в Петербурге в сентябре.

Фото: Pexels