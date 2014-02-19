Названы самые высокоплачиваемые вакансии в Петербурге в сентябре

За эту работу в городе на Неве готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob назвали пять вакансий в Петербурге с зарплатой от 200 тысяч в месяц. Все они были размещены в сентябре.

Так, в городе на Неве требуется генеральный директор компании, которому готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. Руководитель группы web-разработки может получать от 260 тысяч рублей, а программист (Python developer) – от 220 до 250 тысяч ежемесячно.

Кроме того, петербургские работодатели ищут начальника отдела развития и сопровождения архитектуры торговых информационных систем и руководителя группы разработки ПО. Этим специалистам готовы предложить 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы вакансии, на которые претендуют участницы конкурсов красоты из Петербурга и Ленобласти.

Фото: pexels.com