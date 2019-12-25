Названы вакансии, на которые претендуют участницы конкурсов красоты из Петербурга и Ленобласти

Средняя зарплата таких соискательниц составила не менее 64 тысяч рублей.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru изучили резюме девушек из Петербурга и Ленобласти, которые принимали участие в конкурсах красоты. Информацию об участии в таких конкурсах, как "Мисс Россия", "Краса России" или "Краса студенчества России" указали почти 600 соискательниц. Еще 300 заявили, что были участницами конкурсов "Мисс Санкт-Петербург" и "Мисс Ленинградская область".

Чаще всего участницы конкурсов красоты ищут работу в сферах "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Маркетинг, реклама, PR", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" и "Административный персонал". В среднем они претендуют на зарплату не ниже 64 тысяч рублей.

Ключевыми навыками девушек является умение работать в команде, наличие организаторских способностей, грамотная речь, креативность и ведение переговоров.

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